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Magician Of Meta Kripto Varlık platformuna operasyon: 12 gözaltı! 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edildi

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#Magician Of Meta#Kripto Varlık#Yasa Dışı Bahis
Magician Of Meta Kripto Varlık platformuna operasyon: 12 gözaltı 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 10:24

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu belirlenirken, 19 şüpheliye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin 'aeronx.com' internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu belirlendi.

BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi. BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Magician Of Meta Kripto Varlık platformuna operasyon: 12 gözaltı 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edildi

4 MİLYAR 301 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

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İncelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Magician Of Meta Kripto Varlık platformuna operasyon: 12 gözaltı 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edildi

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19 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 5 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el koyma işlemi gerçekleştirilirken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Öte yandan şirket TMSF'ye devredildi.

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#Magician Of Meta#Kripto Varlık#Yasa Dışı Bahis

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