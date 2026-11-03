Magician Of Meta Kripto Varlık platformuna operasyon: 12 gözaltı! 4 milyar 301 milyon liralık para girişi tespit edildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin 'aeronx.com' internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu belirlendi.

BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi. BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Haberin Devamı

İncelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Haberin Devamı

19 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 5 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el koyma işlemi gerçekleştirilirken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Öte yandan şirket TMSF'ye devredildi.