Mağdura bavul faile anahtar... Aziz Nesin öyküsü gibi

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Diyarbakır’da Seda E. (24) yaklaşık 7 yıldır evli olduğu H.E.’den (32) boşanmak istedi. Mahkeme boşanma sürecinde, oturdukları evi kızıyla beraber yaşaması için Seda E.’ye tahsis etti. 13 Mayıs’ta Seda E., eşi H.E.’nin kendisini dövdüğü iddiasıyla şikâyetçi oldu. Darp raporu alan Seda E.’nin avukatıyla yaptığı şikâyet üzerine, eşi H.E. ve kayınpederi C.E. gözaltına alındı. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan H.E. ve C.E.’ye uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verildi. H.E.’ye verilen ev hapsi kararında, cezayı, Seda E. ve kızına tahsis edilen evde geçireceği belirtildi. Seda E. ise kararın ardından kızıyla birlikte ailesinin yanında yaşamaya başladı.

‘ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMADI’

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Seda E.’nin avukatı İrem İlhan, “Müvekkilim bu kararla darp edildiği evde resmen fail ile yaşamaya zorlanıyor. Bu durum incelenmeden, müvekkilimin darp edildiği evde, müvekkilimin kızıyla yaşadığı evde faile ev hapsi cezası veriyor. Faile ev hapsi cezası verildi ama bir elektronik kelepçe takılmadı. Zaten bir elektronik kelepçe takılmadığı durumda bu ev hapsi kararının nasıl incelenebileceği, nasıl kontrol altına alınabileceği şüpheli. Yani hiçbir şekilde kontrol altına alınamıyor. Hatta fail birkaç gün sonra rutin hayatına olduğu gibi devam etti. Normal dışarıda geziyor. Kısıtlanması gereken fail iken benim müvekkilim kısıtlanıyor. Bu korkunç karara itiraz edeceğiz. Onun için Adli Tıp Kurumu’ndan aldığımız raporu bekliyoruz. Birkaç gün içinde rapor elimizde olacak. Çünkü biz failin daha ağır, yerinde bir ceza alması gerektiğini düşünüyor ve savunuyoruz. Bakanlık avukatlarıyla da iletişime geçtik. Bize destek oldular ve taleplerimizi istediler. Onlar da bu süreci daha da hızlandıracaklarını, elektronik kelepçe temini için yazı yazacaklarını belirttiler” diye konuştu.