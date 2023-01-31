Mağdur çocuğu anlama rehberi

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ÇOCUKLARIN istismarıyla ilgili haberler vicdanları kanatırken, devlet kurumları da mağdura ulaşma ve koruma yöntemlerine yenilerini ekliyor. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, küçük mağdurları örselemeden anlamaya ve faili tespit etmeye yönelik teknikleri Meclis’te anlattı. Meclis Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu’na geniş kapsamlı bir sunum yapan Daire Başkanı Gökkaya, şu bilgileri verdi:



TRAVMA SONRASI...



- “Çocuk İzlem Merkezlerinde psikolojik muayene mutlaka oluyor. Bunlar da bizim delil toplamada zaten en önemli bulgulardan biri. Özellikle tek delil beyansa, bu bizim için çok değerli. Çünkü Adli Tıp’ın raporlarında hep dayandıkları şey travma sonrası stres bozukluğudur. Mesela cinsel suçların birçoğunda böyle bir bulgu geçer. Mesela kesik kesik rüyalar görmesi, huzursuz hissetmesi, yememesi, evden çıkmaması... O aslında olayı anlatırken yaşantısını da anlatıyor ve rapor içerisinde onlara da yer verilip, bunun sonucunda bir şeye ulaşıyor incelemeyi yapan heyet.





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- Mağdurun ne şekilde dinleneceğini tek tek genelgede saymış durumdayız. ‘Sözü kesilmeden dinlensin. Anlattığı gibi tutanağı geçirin, kayda geçirin, raporlayın, sözünü bölmeyin’ gibi talimatlarımız var. Bunlar suçun aydınlatılması açısından çok önemli oluyor.- Bazen çizerek, bazen oyun oynayarak işte nasıl konuşturabilecekse mağdurun durumuna göre bu şekilde anlattırıyoruz. Bazen burada tercüman olabiliyor, işaret dili tercümanı olabiliyor. Yani bazen çok küçük yaştaki çocuk tek başına girmek istemiyor. Annesiyle, bir yakınıyla girmek istiyor. Onları da çocuğa ya da mağdura müdahale etmeyecek şekilde, çok gerekliyse yine katıp dinleyebiliyoruz. Bazen mağdur beyanda bulunurken faili hiç tanımayabiliyor, böyle olaylarımız var. Başka delil yoksa aslında mağdur da tanığıdır olayın ve tek tanığı olabilir.”

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EVLERE HÂKİM ZİYARETİ

ERZURUM’da başlatılan ve ülke geneline yayılacak Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) modeliyle de çocuk hâkimlerin ev ziyaretleri yapmaya başladığını söyleyen Meral Gökkaya, şu bilgileri verdi: “Adli süreçler için ÇAM modeli geliştirdik. Bu merkezde baro temsilcimiz var, Aile Bakanlığı temsilcimiz, çocuk polisimiz, çocuk savcımız, çocuk hâkimimiz var. Artık taşrada çocuğa yönelik hizmet sunabilecek kim varsa bir temsilcisi ve bürosu var. Okulu bırakan çocukları takip ediyor arkadaşlar. Çocuk olaylarına bakan hâkimimiz var, ev ziyaretleri yapıyor. Ya da işte suça sürüklenen çocuk, suç ortamından çıkarılması için, spor kulübünün altyapısına yazdırılıyor.”