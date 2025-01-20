Mağdur 13, şüpheli 14 yaşında... Yolda yürüyen çocuk neye uğradığını şaşırdı

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Olay, 13 Ocak saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkan M.K., otobüse binmek için Barış Manço Bulvarı’ndaki durağa yürüdü.

Yüzünü kapüşonla gizleyip, durakta bekleyen M.Ö., yanına yaklaşan M.K.’nin elindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. M.K., şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saklandığı eve yapılan baskında M.Ö.’yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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