Mağazanın tavanı çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı

Haberin Devamı

Bu sırada mağazada bulunan müşteriler ile çalışanlar, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı. Köpeklerle yapılan aramalarda kimseye rastlanmadı.



Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde AVM’nin de bir bölümünü oluşturan bir binanın yıkımı yapılırken sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi.



MOLOZLA YIKMIŞLAR



Zafer Plaza AVM’den yapılan açıklamada, “Yıkım çalışmaları sırasında, şaft boşluğundan dökülen molozlar, aynı bloğun iki kat altındaki bir mağazanın alçıpan tavanının küçük bir bölümünde çökmeye neden olmuştur. Tedbir amacıyla olayın yaşandığı mağaza ve alt katında yer alan mağaza ziyaretçi trafiğine kapatılmıştır” denildi.