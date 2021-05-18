Mağazalar açık mı? Bugün mağazalar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 hafta devam edecek olan kademeli normalleşme süreci de başladı. Bu dönemde en merak edilen konulardan biri de mağazaların çalışma saatleri. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kademeli normalleşme genelgesi ile mağazalar tekrar açıldı ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mağazalar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Genelgeye göre tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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