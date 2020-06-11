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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 gözaltı

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Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 gözaltı
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Samsun'un Bafra ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İki gün önce pazar yerinde bulunan Yaşar Yıldız'a ait giyim mağazasından değişik miktarlarda eşofman, tişört ve pantolon çalındığı ihbarı yapıldı. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı hırsızlık masası ekipleri olayla ilgili E.D. ve C.Ç.yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan E.D.'nin evinde giyim mağazasından çalınan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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