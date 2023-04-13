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Mağazada indirimli kıyafet izdihamı

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#Karaman#Mağaza#İzdiham
Mağazada indirimli kıyafet izdihamı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 15:32

Karaman'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyenler izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.

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Olay, dün bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında yaşandı. Mağaza, bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti. Askılardaki ürünleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı.

Mağazada indirimli kıyafet izdihamı

Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

Mağazada indirimli kıyafet izdihamı

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Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Mağazada indirimli kıyafet izdihamı

 

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#Karaman#Mağaza#İzdiham

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