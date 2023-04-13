Mağazada indirimli kıyafet izdihamı

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Olay, dün bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında yaşandı. Mağaza, bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti. Askılardaki ürünleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı.

Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

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Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.