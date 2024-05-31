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Mağazada iğrenç olay! Engelli çocuğa istismarda bulunan şahıs yakalandı

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#İstanbul#Esenler#İstismar
Mağazada iğrenç olay Engelli çocuğa istismarda bulunan şahıs yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 11:37

Esenler'de iddiaya göre bir giyim mağazasında 17 yaşındaki engelli kız çocuğunu istismar eden Ali K. isimli şüpheli yakalandı.

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Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.

Mağazada iğrenç olay Engelli çocuğa istismarda bulunan şahıs yakalandı

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mağazada iğrenç olay Engelli çocuğa istismarda bulunan şahıs yakalandı

Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın işyerini taşlayarak camlarını kırdı.

 

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#İstanbul#Esenler#İstismar

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