Mağazada feci olay! İncelemek istediği avize yüzüne düştü

Olay geçen hafta Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir AVM'ye giden kadın beğendiği avizeyi eliyle tutarken fiyatını sordu. Görevliden fiyatı duymak isteyen kadının başına avize yüzüne düştü.

İşyerindeki güvenlik kamerası ile görüntülenen olayda çok korktuğu ve yere eğilerek sağ göz tarafını tuttuğu görülen kadın için hemen 112 Ambulans'ı çağrıldı. Gelen görevliler kadını ayakta tedavi etti.