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Gündem
Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Mağazada açılış indiriminde şaşırtan kalabalık! Önlemler unutuldu

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Mağazada açılış indiriminde şaşırtan kalabalık! Önlemler unutuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki mağazanın açılışında indirim uygulanması üzerine müşteriler içeride ve dışarıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Karasu'nun İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Müşteriler, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti.

Duvarlarda asılı uyarı afişlerini ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayanlar, mağaza içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin maske dahi takmadığı görülürken, açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme bulunmaması da dikkat çekti.

Mağazada açılış indiriminde şaşırtan kalabalık Önlemler unutuldu

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