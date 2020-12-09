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Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Mağarada PKK'nın lav silahı ve el bombaları bulundu

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Mağarada PKK'nın lav silahı ve el bombaları bulundu
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MUŞ Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bir mağara içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası ile bir adet serum ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aldıkları istihbarat üzerine Hasköy ilçesine bağlı Ortaç köyundeki Dedemen tepenin kuzey batı yamacında Yıldırım-9 operasyonu kapsamında arama tarama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, bölgede terör örgütünün kullandığını belirlediği 26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde bir mağara buldu. Mağarada arama yapan jandarma 1 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, bir poşet serum ile muhtelif giyim eşyası buldu. 

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