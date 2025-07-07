Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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MSB, şehit olan askerlerin isimlerini paylaşarak taziye mesajında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şehit olan sekiz askerin isimleri şöyle:

Ege Akar, Abdurrahman Akdoğan, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak, Ümit Üzüm, Celattin Uyanık, Ahmet Gültekin

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET GÜLTEKİN'İN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in şehadet haberi İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki ailesine verildi. Haberi alan acılı aile göz yaşlarına boğuldu. Şehit için evinin bulunduğu sokakta bir taziye alanı kuruldu.

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Yakınları ve sevenleri aileye taziyede bulunmak için bu alanda toplandı. Tedbir amaçlı olarak şehit evinin etrafında polis ve sağlık ekipleri hazırda bekledi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

EŞİNİN ŞEHADET HABERİNİ SİVAS’TA ALDI

Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün şehadet haberi, Sivas’ta yaşayan eşine verildi. Dörteylül Mahallesi’nde bulunan ikamete Türk bayrağı asıldı.

Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Ümit Üzüm’ün evli ve 3 çocuk babası olduğu, ayrıca anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

BİTLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in evine ateş düştü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl ise şehidin babası Nevzat Yeşildemir'e taziyelerini sundu.

10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Mahsun Yeşildemir bekar olduğu öğrenildi.

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ŞEHİT ATEŞİ BALIKESİR'E DÜŞTÜ

Kepsut Alagüney kırsal nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın, şehadet haberi ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Kuşak ve annesi Cemile Kuşak acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya ise aileye taziyelerini sundu. 23 yaşında ve bekar olan şehidin 5 kardeş olduğu öğrenildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın şehadet haberi memleketi Aksaray’da askeri yetkililer tarafından Fatih Mahallesi 4164 Sokakta bulunan baba ocağında anne Huriye Özkanlı'ya ulaştırıldı.

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Şehit haberinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.