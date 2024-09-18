Mağara koah’a şifa olacak

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Çankırı’da 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Yeraltı Tuz Şehri, (tuz mağarası) 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' kapsamında sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. Çankırı Valiliği öncülüğünde hazırlanan işbirliği protokolü töreninde konuşan Vali Mustafa Fırat Taşolar, “Bu proje Yeraltı Tuz Şehri’ni sağlık turizmi alanında aranan yerlerden biri yapacak” dedi. Proje kapsamında Hititler döneminden kalan ve yerin 150 metre altında bulunan Yeraltı Tuz Şehri’nde, KOAH hastalarının nefes açıcı özelliği olan tuz mağarasında verimli zaman geçirmeleri sağlanacak.

İlki 24 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projede ayrıca seramik atölyesi, ebru sanatları atölyesi, müzikal etkinlikler, drama etkinlikleri, sinema ve şiir dinletileri, sağlıklı spor, fiziksel egzersiz gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Çankırı Yeraltı Tuz Şehri’nde 15 gün süresince 09.30-15.30 saatleri arasında uzmanlar ve gönüllüler aracılığıyla KOAH hastalarına yöneliksosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirilerek, mağara içerisinde KOAH hastalarının tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlanacak. ‘Daha Güçlü Bir Nefes’ projesi katılımcılara ücretsiz olacak.

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar’ın katıldığı törende Çankırı Belediyesi, Karatekin Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.