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Magandaya ters kelepçe! Trafikte dehşet saçtı

#Trafik#Maganda#Çekiç
Magandaya ters kelepçe Trafikte dehşet saçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen bir kişi, korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulundu. Otomobile dakikalarca çekiçle vuran kişi, aracına binip bölgeden ayrıldı. Aracında hasar oluşan sürücü ise hasar tespit tutanağı doldurduktan sonra yoluna devam etti. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.Ö. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Ö.Ö., aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobile doğru yürüdü. Ö.Ö., çekici otomobilin açık camından içeri savurdu. Otomobilinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Ö.Ö., daha sonra da çekiçle otomobilin camlarını kırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ö.Ö., çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle durduruldu. Bu sırada saldırıya uğrayan sürücünün otomobilin içerisinden cep telefonunu göstermesi üzerine Ö.Ö., otomobile çekiçle tekrar vurmaya başladı. Otomobile zarar veren Ö.Ö., daha sonra kendi otomobiline binip gitti.

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Magandaya ters kelepçe Trafikte dehşet saçtı

'KÜFREDEREK TAHRİK ETTİ'

Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişinin yorum yaptığı görüntülere ilişkin Ö.Ö. de paylaşımda bulundu. Kendisine küfredildiğini öne süren Ö.Ö., olayla ilgili şunları dedi:

"Kahverengi araç benim. O araçtaki arkadaşın bana ettiği küfürleri bilmeden yayınladığınız video hakkında ve 'aracın hiçbir kabahati yok' diye video çeken arkadaşla da ayrıca hesaplaşacağız. Orada kırmızı ışıkta geçen bir tek ben değildim, göbekte kilitlenme vardı. Benim sol tarafım zaten doluydu. Araçların üzerinden geçebilecek değilse geçemezdi zaten. O da benim önüme gelmiş olacaktı. O arkadaşın beni küfür tahrik ettiğini, etraftaki insanların zaten ona tepki gösterdiğini bilmeden bu şekilde bana tepki gösteren herkesin…"

Magandaya ters kelepçe Trafikte dehşet saçtı

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GÖZALTINA ALINDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, korna çalarak kendisini uyaran sürücüye bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Ö.Ö., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Trafik#Maganda#Çekiç

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