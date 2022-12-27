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Magandalığın böylesi! Seyir halindeki araçtan sarkıp diğer araca saldırdı

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#Basın Ekspres#Yol Verme Kavgası#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 18:54

İstanbul’da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Uzun süre bir birlerinin yolunu keserek, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek ilerleyen sürücüler akıl almaz görüntülere neden oldu. Araçların birbirine yaklaştığı sırada camdan çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu.

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Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi. Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin camından çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü. Otomobillerden biri önüne kıran araca çarpamamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.

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#Basın Ekspres#Yol Verme Kavgası#Trafik

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