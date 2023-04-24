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Magandalar yine durmadı

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#Şanlıurfa#Maganda#Dügün
Magandalar yine durmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde sokakta düzenlenen sünnet düğününde havaya ateş açılmaya başlandı.

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Bu sırada davetlilerden Abdullah Akçan’ın başına kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DÜĞÜNÜ KANA BULADILAR

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyü meydanında da önceki gece düzenlenen düğüne katılan Ozan Özşahin (36), havaya açılan ateşte başına isabet eden kurşunla bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, kurşunun Özşahin’in kulak arkasından girdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, iki olayda da tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. 

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#Şanlıurfa#Maganda#Dügün

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