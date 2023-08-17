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Maganda terörü! Feryadı sokakta yankılandı: Ağabey vurma

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#Kasımpaşa#Kavga#Motosiklet
Maganda terörü Feryadı sokakta yankılandı: Ağabey vurma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:25

Kasımpaşa’da motosikletli bir sürücü, sokak ortasında tartıştığı bir başka sürücünün önünü keserek darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan araç sürücüsünün “Ağabey vurma” feryatları ise öfkeli şahsa engel olmadı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle ilerleyen iki şahıs ve bir araç sürücüsü arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Ardından motosikletli sürücünün diğer aracın önünü kesmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletinden inen şahıs, araç sürücüsünün hiçbir şekilde müdahale etmemesine rağmen yumruklarla darp etmeye başladı. Sürücünün, “Ağabey vurma” feryatlarını dikkate almayan şahıs, küfür ve yumruklarla saldırıya devam etti. Sürücünün yüzünü kanlar içinde bırakan şahıs, plakasız motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Maganda terörü Feryadı sokakta yankılandı: Ağabey vurma

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#Kasımpaşa#Kavga#Motosiklet

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