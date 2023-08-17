Maganda terörü! Feryadı sokakta yankılandı: Ağabey vurma

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Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle ilerleyen iki şahıs ve bir araç sürücüsü arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Ardından motosikletli sürücünün diğer aracın önünü kesmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletinden inen şahıs, araç sürücüsünün hiçbir şekilde müdahale etmemesine rağmen yumruklarla darp etmeye başladı. Sürücünün, “Ağabey vurma” feryatlarını dikkate almayan şahıs, küfür ve yumruklarla saldırıya devam etti. Sürücünün yüzünü kanlar içinde bırakan şahıs, plakasız motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.