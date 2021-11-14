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Maganda taksici bulundu! Artık taksi kullanamayacak

#Taksi#Taksici#Istanbul
Maganda taksici bulundu Artık taksi kullanamayacak

İstanbul, Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım’ diye tehdit etmişti. Taksi sürücüsü Sinan K.’ya cezai işlem uygulandı ve şoför kartı süresiz iptal edildi.

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Üsküdar, Altunizde’de dün sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık’ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık’ı "kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K. olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde 34 TBP 61 plakalı taksinin İBB çalışma belgesinin askıya alınması nedeniyle Sinan K.’ya, ’Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediye kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesi uyarınca 1339 lira idari para cezası uygulandı. 34 TBP 61 plakalı araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İBB tarafından Sinan K.’nın şoför kartı süresiz olarak iptal edildi.

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#Taksi#Taksici#Istanbul

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