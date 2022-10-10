Maganda şoför ehliyetsiz çıktı

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Bu sırada kendisini sıkıştıran TIR şoförüne korna çalarak uyarmak istedi. TIR şoförü de otomobili ezmeye çalıştı. Erdem Kuz ise TIR şoföründen şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, yapılan şikâyet üzerine harekete geçti. 34 EAA 374 plakalı çekici ve 34 DEJ 615 plakalı dorsenin sürücüsünün Murat Bekir Oğuzhan Karadeniz olduğu belirlendi. Ekipler, Murat Bekir Oğuzhan Karadeniz’i gözaltına aldı. Karadeniz’e, 13 bin 685 TL ceza kesildi. Çekici ve dorse trafikten men edildi. Karadeniz, adli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.