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Maganda şoför ehliyetsiz çıktı

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#Erdem Kuz#Maganda#Şoför
Maganda şoför ehliyetsiz çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

İstanbul Maltepe’de Erdem Kuz, geçen salı günü 17.00 sıralarında, annesinin de içinde olduğu otomobiliyle seyir halindeydi.

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Bu sırada kendisini sıkıştıran TIR şoförüne korna çalarak uyarmak istedi. TIR şoförü de otomobili ezmeye çalıştı. Erdem Kuz ise TIR şoföründen şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, yapılan şikâyet üzerine harekete geçti. 34 EAA 374 plakalı çekici ve 34 DEJ 615 plakalı dorsenin sürücüsünün Murat Bekir Oğuzhan Karadeniz olduğu belirlendi. Ekipler, Murat Bekir Oğuzhan Karadeniz’i gözaltına aldı. Karadeniz’e, 13 bin 685 TL ceza kesildi. Çekici ve dorse trafikten men edildi. Karadeniz, adli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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#Erdem Kuz#Maganda#Şoför

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