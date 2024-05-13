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Maganda kurşunuyla vurulmuştu... Bebeğinden sonra anne de hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Ceylanpınar#Maganda Kurşunu
Maganda kurşunuyla vurulmuştu... Bebeğinden sonra anne de hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 09:48

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya açılan rastgele ateş sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede doğmamış 3 aylık bebeği ölen Zemzem Özdemir (42) de, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 6 Mayıs’ta Ceylanpınar’a bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemzem Özdemir, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir’in karnındaki bebeği kurtarılamadı.

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GELENEK PİŞMANLIĞI

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını ve bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maganda kurşunuyla vurulmuştu... Bebeğinden sonra anne de hayatını kaybetti

Hastanede karnındaki 3 aylık bebeği yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Özdemir’in cenazesi adli tıpa kaldırıldı. Özdemir’in cenazesi Ceylanpınar’da toprağa verilecek.

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#Şanlıurfa#Ceylanpınar#Maganda Kurşunu

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