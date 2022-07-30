Maganda kurşunuyla vurulan 15 yaşındaki Hasan Mert, hayatını kaybetti

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Olay, dün akşam saatlerinde Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta oynarken karnına kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Üzüm, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üzüm, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hasan Mert Üzüm'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, Hasan Mert Üzüm'ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.