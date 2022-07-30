Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Maganda kurşunuyla vurulan 15 yaşındaki Hasan Mert, hayatını kaybetti

#Gaziantep#Maganda Kurşunu#Cinayet
Maganda kurşunuyla vurulan 15 yaşındaki Hasan Mert, hayatını kaybetti

Gaziantep’te, sokakta oynarken karnına kurşun isabet eden Hasan Mert Üzüm (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta oynarken karnına kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Üzüm, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üzüm, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hasan Mert Üzüm'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, Hasan Mert Üzüm'ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın

12 yaşındaki Onur maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti Görüntüler ortaya çıktı12 yaşındaki Onur maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Görüntüler ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Maganda Kurşunu#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Jawstan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor 12 gün süren dehşet...

Jaws'tan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor? 12 gün süren dehşet...

#Köpekbalığı Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Jawstan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor 12 gün süren dehşet...

Jaws'tan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor? 12 gün süren dehşet...

#Köpekbalığı Saldırısı