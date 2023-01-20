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Maganda kurşunu yine can aldı! Fabrikadan çıkmış evine gidiyordu...

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#Tekirdağ#Çorlu#Maganda Kurşunu
Maganda kurşunu yine can aldı Fabrikadan çıkmış evine gidiyordu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 16:18

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaldırımda evine yürüyen İbrahim Onaran (36), sokaktaki tartışmada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gece Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı. Olayın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.'nin otomobilinin arkasından ateş açtı.

EVİNE GİDİYORDU

Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Onaran'ın başına merminin isabet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda durup arkasına baktığı sırada başına mermi isabet eden İbrahim Onaran'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Öte yandan polis, olayın ardından Masum S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, T.K. ve Ş.H. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen Masum S., daha sonra olayın meydana geldiğini kaydetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masum S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Tekirdağ#Çorlu#Maganda Kurşunu

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