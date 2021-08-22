Maganda kurşunu kurbanı

İstanbul Esenyurt’a bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde önceki gün sokakta yapılan düğünde iki grup arasında kavga çıktı.

İki taraf da birbirlerine silahla ateş açtı. Rastgele sıkılan kurşunlar kavgaya karışanlardan Özgür Çartepe’nin bacaklarına ve metrelerce ötedeki balkonunda olan bitenden habersiz çay içen Aysel Akkale’nin başına isabet etti. Aysel Akkale’ye ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen ambulanstaki görevliler yaptı.

Hastaneye kaldırılan Aysel Akkale tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından vurulan Özgür Çartepe’nin sağlık durumu ise iyi. Polis, düğünde karşılıklı silahlı çatışmaya giren iki grubu yakalamak için çalışmalara başladı. Bölgedeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara