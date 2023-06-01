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Maganda kurşunu Emirhan'ı hayattan kopardı

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#Şanlıurfa#Maganda Kurşunu#Cinayet
Maganda kurşunu Emirhanı hayattan kopardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 17:39

Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından tabanca kurşunuyla yaralanan Emirhan G. (14), yaşam mücadelesini kaybetti.

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28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.

Magandaların açtığı ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan G. başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Emirhan G., ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Emirhan G.'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emirhan G.'nin ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

 

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#Şanlıurfa#Maganda Kurşunu#Cinayet

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