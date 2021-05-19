Maganda kurşunu ağır yaraladı! Mehmet Ali Ağamak'ın babası: 'Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın'

Olay, 17 Mayıs saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eve girip balkona çıkan Ahmet B., pompalı tüfeği sokağa doğrultup rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yola çıkan Mehmet Ali Ağamak’ın göğsüne isabet etti. Çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet B. ise tüfeği evin bahçesine atıp kaçtı.

POLİS ÇOK SAYIDA EVE BASKIN YAPTI

Küçük Mehmet Ali, ailesi tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mehmet Ali, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis, ablukaya alınan mahalledeki çok sayıda eve baskın yaptı ancak şüphelinin izine rastlanmadı.

ANNE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, ÇOCUK SEZARYENLE ALNIDI

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali’nin aile dramı ortaya çıktı. 3 kız kardeşi olan Mehmet Ali’nin, doğum sırasında hayatını kaybeden annesi Hamide Saka’yı hiç görmediği öğrenildi. Hamide Saka’nın doğum için götürüldüğü hastanede beyin kanamasından hayatını kaybettiği ve Mehmet Ali’nin sezaryenle anne karnından alındığı bildirildi.

‘O MERMİ BENİM CİĞERİMİ PARÇALADI’

Olay günü akşam saatlerinde sokaktan duydukları gürültüye çıktılarını anlatan baba Mehmet Arif Ağamak, “Bir kavga olduğunu gördük. Sonra Ahmet B.’nin elinde silahı görünce, 'Oğlum var orada. Sıkma' diye bağırarak kendisini uyardım ama hedef gözetmeksizin, insanların dolaştığı sokağa ateş etti. Çocuğumu o halde görünce şuurumu kaybettim. O anda sıkılan mermi benim ciğerimi parçaladı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Mehmet Ali şu anda yoğun bakımda ve durumu kritik” diye konuştu.

‘İKİNCİ ACIYI YAŞATTILAR’

Suriye uyruklu Hamide Saka ile dini nikah kıydıktan sonra hamile kaldığını ve doğuma götürürken fenalaştığını belirten Ağamak, “Doğum için hastaneye gittik. Oğlumu sezaryenle aldılar ama hanım vefat etti. Annesini bile göremeyen oğlumun acısını yaşıyorum. Eşimin kaybından sonra ikinci bir acı yaşattılar bana. Bu silaha karşı çıkılmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın” dedi.

Mehmet Ali’nin tedavisi sürerken, ailesi ise hastaneden bir an olsun ayrılmayarak, ondan gelecek iyi haberi bekliyor.

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