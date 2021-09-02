Maganda kurbanları

İSTANBUL Pendik, Sapanbağları Mahallesi’nde geçen cuma akşamı, sokaktan geçen emekli polis memuru S.Ç.’ye, mahalle sakinlerinin beslediği ‘Zeyna’ adlı köpek havladı. S.Ç. de bunun üzerine tabancasını çıkararak sokak köpeğine 5 el ateş etti. Bu sırada oyun oynayan çocuklar korkarak kaçtı. Seken kurşunlardan biri 10 yaşındaki Ayşe Sağır’ın koluna isabet etti. Yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürülerek ayakta tedavi edildi. Yaralı köpek de Pendik’te veterinere götürüldü. İhbarla gelen polis ekipleri, S.Ç.’yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ZEYNA’NIN DURUMU İYİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe Sağır, “Biz arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Zeyna da bizimle geliyordu. Zeyna adama havlayınca adam ateş etti. Kaçarken kurşun bana geldi. Burası kalabalıktı” dedi.

Anne Münevver Sağır ise “Silah sesi ile dışarı çıktığımda çocuğumun vurulduğunu duydum. Hastaneye gittik” diye konuştu.

Zeyna’nın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren veteriner Muhammet Darıcı ise, “Vücudunda özellikle göğüs ve boyun kısmında 5 adet kurşun giriş yarası vardı. Bunlardan en önemlisi boynunun altındaki ve göğüs kafesinin altındaki kısımdı. Kurşun girişi bölgeleri temizlendi. Enfeksiyona karşı önlem almak amaçlı direnler uygulandı. Yaralar sürekli direnlerle yıkanıyor. Antibiyotik tedavisi alıyor. Şu an keyfi gayet yerinde. En kısa zamanda taburcu olacak ve sevdiklerinin yanına dönecek” ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara