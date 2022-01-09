Maganda kurbanı Edanur

Haberin Devamı

Antalya’ya bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’nda bulunan kafede garson olarak çalışan Sıla P. (21) ile sevgilisi Semih Melih D. (22) arasında dün saat 01.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Melih D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla’nın mesai arkadaşı Edanur Demir’in (17) başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur’u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Semih Melih D.’nin aynı işyerinin sahibine ait otomobille Burdur’a kaçtığı belirtildi. Burada polis tarafından yakalanan Semih Melih D., Antalya’ya getirildi.

‘ŞAKALAŞIYORDUK’

Melih D. Emniyet’teki ifadesinde, “Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da ‘Ben tabancadan korkmam’ dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum” dedi. Semih Melih D.’nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.