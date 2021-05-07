Maganda kurbanı

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde, geçen salı günü iftar sonrası evinin önüne çıkan Serdar Dündar (19), kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta oyun oynayan Pınar Kaban (13), sol gözüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yerde kaldı. Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından önceki gün ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban’ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Pınar’ın babaannesi Nebahat Kaban, cenazede ağıtlar yakıp, gözyaşlarına boğuldu. Pınar Kaban’ın babası İbrahim Kaban’ın cezaevinde olduğu için cenazeye katılamadığı belirtildi.

‘ŞİKÂYETÇİ OLMAYAN YOK’

Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, “Pınar karşı binada oturuyordu, bu taraflara gelip giderdi, kızımla da gezerlerdi. Ramazan ve pandemi sebebiyle dışarı çıkamıyorduk. Evde itfar sonrası eşimle çay içiyorduk patlama sesi duyduk, önce torpil zannettim. Evden çıktım, kapıyı açtım, yerde yatan Pınar’ı tanıdım. ‘Pınar, Pınar’ diye bağırdım, ses çıkmadı. Hemen çevredekilere seslendim. ‘Yetişin Pınar’ı vurmuşlar’ dedim, karşı komşu çıktı 155’i aradı, polis ve ambulans geldi. Pınar’ı vuran Serdar’dan bu çevrede şikâyetçi olmayan kimse yok” diye konuştu.

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