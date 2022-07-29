Maganda bahanesi

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Bursa Osmangazi’ye bağlı Çekirge Mahallesi Kamil Sokak’ta pazartesi günü Songül E. (32) ile erkek arkadaşı Ömer S. (42), birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.’ye ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., “Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım” dedi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.