Mafyaya tırpan: 27 ilde 389 kişiye gözaltı kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Dünyanın umudu aşının kitabı çıktı Onlara kimse inanmamışDünyanın umudu 'aşı'nın kitabı çıktı! Onlara kimse inanmamış#Aşı
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırızDikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız#Nikol Paşinyan
Esenyurtta vahşet Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüEsenyurt'ta vahşet! Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü#Kadın Cinayeti
HABERLERGündem Haberleri

Mafyaya tırpan: 27 ilde 389 kişiye gözaltı kararı

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Mafya#Operasyon
Mafyaya tırpan: 27 ilde 389 kişiye gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 27 ilde mafya ve organize suç örgütlerine yönelik eşzamanlı operasyon başlatıldı. ‘TIRPAN’ kod adı verilen operasyon kapsamında 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubu takibe alınırken, 389 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

SON dönemde silahlı çatışmalar ve cinayetlerle tekrar Türkiye gündemine gelen mafya gruplarına yönelik olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince çalışma başlatıldı. Mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, 27 ilde eş zamanlı ‘TIRPAN’ kod adlı operasyon başlatılırken, operasyonun 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik yapıldığı kaydedildi.

Mafyaya tırpan: 27 ilde 389 kişiye gözaltı kararı

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’daki operasyonlarda ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tefecilik, tehdit’ gibi suçları işleyen 389 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

72 KİŞİ ARANIYOR

Haberin Devamı

Operasyonda 317 şüpheli gözaltına alınırken, 72 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#Mafya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası