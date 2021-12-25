Mafyaya tırpan: 27 ilde 389 kişiye gözaltı kararı

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SON dönemde silahlı çatışmalar ve cinayetlerle tekrar Türkiye gündemine gelen mafya gruplarına yönelik olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince çalışma başlatıldı. Mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, 27 ilde eş zamanlı ‘TIRPAN’ kod adlı operasyon başlatılırken, operasyonun 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik yapıldığı kaydedildi.

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’daki operasyonlarda ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tefecilik, tehdit’ gibi suçları işleyen 389 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

72 KİŞİ ARANIYOR

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Operasyonda 317 şüpheli gözaltına alınırken, 72 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.