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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması sürüyor

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'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması sürüyor
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Baran Kejanlı' takma adlı Hamit Aslanalp, sosyal medyada 'mafya hizmeti verilir' çağrısıyla paylaştığı video üzerine gözaltına alındı. 

Ceylanpınar'da yaşayan 'Baran Kejanlı' takma adlı Hamit Aslanalp, otomobilde kaydettiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak mafya hizmetleri verdiğini ve parasını kaptıranların, işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Aslanalp, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı" ifadelerini kullandı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Görüntüler, kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanınca kullanıcıların tepkisini topladı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis ekipleri Aslanalp'i yakalayarak gözaltına aldı. Aslanalp, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hamit Aslanalp’in emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Mafya hizmeti reklamı yapan kişinin sorgulaması sürüyor


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