Maduro 4 yıl sonra Beştepe’de

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 4 yıl aradan sonra iki günlüğüne Türkiye’ye gelen Maduro dün Beştepe’deydi. Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede süvariler, Maduro’nun makam aracına eşlik etti. Erdoğan, Maduro’yu Cumhurbaşkanlığı’nın ana giriş kapısında samimi şekilde karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Maduro, tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Maduro, iki ülke heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra protokol merdivenlerinde Türkiye ve Venezuela bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Görüşmelerde başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İki lider, Rusya-Ukrayna çatışmasının yanısıra küresel meseleleri ele alacak. İki lider, görüşmede Türkiye-Venezuela arasında 2022 yılı için konulan 1.5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yükseltilmesi için atılacak adımları değerlendirdi. Görüşmelerde ABD’nin Venezuela’ya yönelik ambargoları gevşetmesinin ardından özellikle enerji alanında yeni işbirliği imkanları da masaya yatırıldı. Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından mevkidaşı onuruna Beştepe’de akşam yemeği verdi.

Haberin Devamı

THY SEFERLERİ ARTTIRIYOR

Erdoğan ile Maduro, iki ülke arasında sağlık, balıkçılık, turizm, eğitim ve enerji alanında işbirliğini geliştirmeye dönük adımları da kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede Türk işadamlarının Venezuela’daki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmesine yönelik girişimler de gündeme geldi. Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 2020 yılına göre 3 kat artış gösterdi. Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Venezuela’nın ihracatında Türkiye ilk sırada yer aldı.