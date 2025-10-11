Madrid’de sosyalist liderlere önerdi: Filistin komisyonu kuralım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid’de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısında konuştu: “Türkiye’de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir. Uzun yıllar iktidardan uzak kalmış olsak da partimiz son yerel seçimlerde birinci olmuştur ve bugün yapılan tüm genel seçim anketlerinde açık farkla birinci partidir. İşte bu başarıyı gösteren partimiz, Türkiye’de 23 yıldır iktidar olan bir yapının saldırılarına maruz kalmaktadır.

KUŞATMA ALTINDAYIZ

Toplumu baskı altına alan bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Bu saldırılar 19 Mart 2025’te bir siyasi iktidarın, rakiplerine yönelik darbe girişimine kadar uzanmış ve Türkiye’de geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapılmıştır. Bu darbe girişimi sürmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve 16 belediye başkanımız, çok sayıda siyasetçi, bürokrat 200 günü aşkın süredir hapiste tutulmaktadırlar. İddianameleri bile yazılmamış, yargılama başlamamış, ortaya konan hiçbir iddia ispatlanamamıştır. Partimiz ve halkımız bu darbeye teslim olmamıştır, ayağa kalkmıştır. 19 Mart’tan bugüne kadar Türkiye’nin dört bir tarafında 60 büyük mitingle eylemler düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Şu ana kadar bu eylemlere 11 milyon kişi bizzat meydanlarda katılmıştır.

BARIŞ BASKISI SÜRMELİ

Gazze’de insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç soykırımlarından biri yaşanmaktadır. Geldiğimiz aşamada bizi tatmin etmese de Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bizim bu anlaşmaya verdiğimiz onay, bir zamanlar Aliya İzetbegoviç’in dediği gibi ‘Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir’ görüşüyle uyumlu bir onaydır. Çekincemiz ise Netahyahu’ya ‘savaş kahramanı’ diyerek İsrail’in soykırım politikalarını destekleyen, Gazze’nin tamamen boşaltılması gerektiğini bile açıkça savunabilmiş Trump yönetimine olan güvensizliğimizdir. Bu süreçte uluslararası toplumun barış baskısı, İsrail ve Amerika yönetiminin üzerinde olmaya devam etmek zorundadır. Sosyalist Enternasyonal bünyesinde oluşturulacak bir komisyon, ateşkes ve barış sürecini yakından takip etmelidir. Bu komisyon, müzakere edilen planın Gazze’yi modern bir koloniye değil, iki devletli çözüme götürmesine katkı sağlamalıdır.”

BRÜKSEL’E DAVET ETTİ

“Sosyalist Enternasyonal demokrasiye, barışa ve adalete sonuna kadar sahip çıkacaktır. Buradan tüm dostlarımızı pazar günü Türkiye dışına taşarak, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenleyeceğimiz 61’inci demokrasi eylemine, büyük mitingimize davet ediyorum. Mücadelemiz daha adil, daha özgür ve daha barışçıl bir dünya için büyüyerek devam edecektir.”

SANCHEZ’E GAZZE TEŞEKKÜRÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid’de İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, ikili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı yaklaşık 45 dakikalık görüşmede Sanchez, Filistin sorunundaki kararlı bir direnç ve liderlik gösterdiği için Özel’e teşekkür ederken, Özel de Filistin konusunda sergilediği duruş nedeniyle Türkiye kamuoyunda gördüğü takdiri Sanchez’e iletti. Sanchez, Türkiye’deki siyasi tutukluların durumunu ve CHP’nin ortaya koyduğu mücadeleyi yakından ve dikkatle takip ettiklerini de söyledi.

CHP’DEN ‘GÖREV GÜCÜ’NE DESTEK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında oluşturulacak ‘Görev Gücü’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de yer almasına destek verdiklerini belirtti. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Emir, “Gazze’deki Filistinlilerin can ve mal güvenliğini koruyacak, topraklarını güvence altına alacak, yurtsuzlaştırılmasının önünde duracak bir barış gücü olacaksa elbette ki Türkiye Cumhuriyeti orada yerini alabilir” dedi.