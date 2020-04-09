Madrid Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Madrid Türk Büyükelçiliği İspanya'da bulunan büyükelçiliklerden birisidir. Büyükelçilikler kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bütün Türk Büyükelçilikler Dış İşleri Bakanlığınca koordine edilir.

Madrid Konsolosluk

Madrid Konsolosluğu İspanya ülkesinde yer almaktadır. Görev bölgesi Asturyas, Bask, Ceuta, Melilla, Ekstremadura, Endülüs, Galisya, Kanarya Adaları, Kantabria, Kastilla ve Leon, Kastilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Navarra, Mursiya eyaletleridir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, evlilik, pasaport, askerlik, ölüm ve noter gibi işlemleri Konsolosluklarda yapılmaktadır.

Madrid Türk Başkonsolosluğu Adresi

İspanya'da yer alan Madrid Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: T.C. Madrid Büyükelçiliği, Rafael Calvo, 18 2ºA-B 28010 Madrid

Madrid Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Madrid Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasındadır. Burada işlemler randevu alınarak yapılmaktadır. Madrid Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: + 34 913 103 904