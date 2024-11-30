Madina’nın ölmesi mi gerekiyor... Cezasızlık algısının örneği

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OLAY 1

EVİNDE DARP EDİP HASTANELİK ETTİ

İSTANBUL Kağıthane’de yaşayan Özbekistanlı Madina D. (29), Muhammet Onur Mutkan (26) ile 6 yıl önce arkadaş ortamında tanışıp sevgili oldu. İkili yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de farklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu. Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçen ay kadının evini basarak darp etti. Hastanelik olan kadın, polise şikâyette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı.

OLAY 2

KADINI TAKSİDE DÖVÜP KAÇTI

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Ortadan kaybolan Muhammet Onur Mutkan, geçen salı günü saat 17.45 sıralarında Madina D.’nin çağırdığı taksiye bindiği sırada ortaya çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran Mutkan, kadını taksinin içerisinde öldüresiye dövdü. Kadın bayılınca kaçan saldırgan, taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi olan ve polise şikâyette bulunan kadın ardından taburcu edildi.

OLAY 3

EVİ GÖZETLERKEN ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri saldırganı aradığı sırada Muhammet Onur Mutkan, önceki gün saat 20.00 sıralarında kadının kapısının önünde ortaya çıktı. Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mutkan’ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının bir kez daha şikâyetçi olduğu Mutkan, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

OLAY 4

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Emniyetten çıkar çıkmaz dün saat 00.00 sıralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadının kapısının önüne gelen Mutkan, “Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim. Bana tezgâh kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim. Birazcık şerefin varsa ararsın gelirler. Beni böyle mi vazgeçireceksin” diyerek kadına defalarca taş fırlattı. O sırada Mutkan’ın yanına gelen bir vatandaş ona tepki gösterip ayrıldı. Dehşet anları kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın KADES uygulamasından polis ekiplerine ihbarda bulundu ancak Mutkan, yine kaçtı.

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MAĞDUR KADIN İSYAN ETTİ

‘MAHKEME İÇERİYE ALMIYOR’

OLAYLA ilgili yaşadıklarını kayda alan Madina D., “Bir insan, gücü yetmeyen bir insanı nasıl böyle defalarca dövebilir bilmiyorum. Kaburgamın kırdırıldığını hissettim. Nefes alamıyorum. Dövdü ama mahkeme içeriye almıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Ben 50 kilogram bir insanım, sana karşılık verebilir miyim? Sen beni ne hakla acımazsızca dövebiliyorsun. Saçlarım oluk oluk döküldü. Acımadan dövdü, taksiye bindiğimi hatırlıyorum. Taksiye oturdum sonra saçımı arkadan çekti. Kapısını açıp tekme attığını hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum” diye konuştu.