Madımak’ın acısı dinmiyor: 32. yıl karanfili

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Madımak katliamının yıldönümü nedeniyle kentteki ilk anma programı, valilik tarafından yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993’te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak dua etti.

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BİRLİK MESAJLARI

Etkinliğin ardından açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Şu anda da buna benzer provokasyonların ve ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden eylemlerin yine kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Laik-anti laik veya karşıtlık üzerine bazı provokasyonlara girişen eylemleri görüyoruz. Bizler bu topraklar üzerinde asla bir daha böyle bir operasyon yapılmasına, pusu kurulmasına, aziz milletimizin her bir ferdinin birlik beraberliğinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da bu tür olayların yaşanmaması için birlik ve beraberliğin önem taşıdığına dikkat çekti.

‘UTANÇ MÜZESİ OLSUN’

Sivas Valiliği öncülüğündeki anma programının ardından Seyrantepe Mahallesi önünde toplanan çeşitli siyasi parti, Alevi-Bektaşi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan grup, Mevlana Caddesi güzergâhını kullanarak olayın yaşandığı eski Madımak Oteli, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar sloganlarla geldi. Yakınları, olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını gül ve karanfil eşliğinde binanın önüne bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Anma programına CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Veli Ağbaba, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile bazı milletvekilleri katıldı. CHP heyeti adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Burası 32 yıldır hepimizin haykırdığı şekilde utanç müzesi olmak zorundadır” derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da otelin utanç müzesi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.