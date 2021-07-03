Madımak mesajı: ‘Torunlarımız bizi yargılayacak’

CHP Lideri, evinde kütüphanesinin önünde çektiği video mesajla 2 Temmuz 1993 Sivas katliamının kurbanlarını andı. “Madımak’ın ateşi 28 yıldır sönmüyor” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “35 kişi katledildi. Aydınlarımızı, sanatçılarımızı, otel görevlilerimizi kaybettik. Yıllar geçiyor, ama bu enkazı hâlâ kimse yerinden kaldırmıyor. Ve yıllar geçtikçe Asım Bezirci’yi, Nesimi Çimen’i, Muhlis Akarsu’yu, Metin Altıok’u, Hasret Gültekin’i daha da çok özlüyoruz, özlüyorum. Felaketin kayıp temellerini tümüyle ortaya çıkarmamız ve onlarla yüzleşmemiz ve ‘Bir daha asla’ demeyi bilmemiz gerekiyor. Bunu da milletçe el ele yapmamız gerekiyor. Yapamazsak ileride bizim torunlarımız bizi yargılayacak sevgili halkım. Nasıl bugün geçmişinde sorun yaşamış ülkelerin gençleri kendi atalarını yargıladıkları, eleştirdikleri gibi, bizi de torunlarımız eleştirecekler. ‘Buna nasıl izin vermişler, nasıl bununla yüzleşmemişler’ diyecekler. Onlara yük olarak bu mirası bırakamayız. Müze yapmamız ve yüzleşmemiz zaten bizim görevimiz.”

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