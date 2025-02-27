Madımak katliamına 17 tahliye

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Davada ilk karar 1994’te çıktı. Mahkeme, 87 sanığı 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm etti. Mahkemenin kararı cezalarda ‘haksız tahrik indirimi’ uyguladığı gerekçesiyle Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sırasında bazı sanıklar firar etti. Yakalanan sanıklar üzerine yeniden yapılan yargılamada 33 sanığa idam cezası verildi. Bu karardan sonra sanıklardan 8’i firar etti. Böylece 25 sanık cezaevine konuldu. İdam cezasının kaldırılmasının ardından bu sanıkların cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

‘TERÖR SUÇLUSU DEĞİLLER’

Hükümlülerden Yunis Karataş avukatı Mehmet Okatan aracılığıyla koşullu salıverme hükümlerinden yararlanmak için Sivas İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Hâkimlik ‘terör suçlusu’ olduğu için Karataş’ın başvurusunu reddetti. Avukat Okatan da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM de 26 Ocak 2023 tarihinde “Koşullu salıverme hükümlerinden yararlanıp yararlanmama hususunda önemli olan, işlenen suçun terör suçu olması değil, suçu işleyen kişinin terör suçlusu olmasıdır” tespitinde bulunarak, bu sanıkların infazının genel hükümlere göre hesaplanmasına karar verdi. Bu kararla 30 yılını dolduran hükümlülere şartlı salıverme yolu açıldı. Bu süreçte sağlık ve yaşlılık nedeniyle Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanarak 2 hükümlünün tahliyesine karar verdi. Böylelikle hükümlü sayısı 23’e indi. AYM’nin kararı üzerine cezaevinde bulunun hükümlülerden 17’si tahliye edildi. Kalan 6 hükümlünün ise cezaevinde bulundukları sırada basit suçlara karıştıkları ve bazılarının da geç yakalanması nedeniyle 30 yıllık infaz süresini doldurmayan kişiler olduğu bildirildi.