Madımak ateşi hâlâ yakıyor... 31. yıl karanfili

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Madımak Katliamı’nın 31. yılında kentteki ilk anma programı, valilik tarafından yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993’te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak dua etti.

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BİRLİK MESAJLARI

Vali Şimşek, “Sevgi ve kardeşlik tohumlarını tekrar yeşertmemiz gerekiyor ki aramıza nifak tohumları ekmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim” derken, AK Parti Grup Başkanı Güler de “Bu ülkenin huzuruna, istikrarına, birliğine, beraberliğine kasteden her türlü şer odağının farkındayız. Aziz milletimiz de farkında. Bu ülkenin bundan sonra da birliğine, kardeşliğine, istikrarına kastedecek her türlü eylemin karşısındayız” diye konuştu. CEM Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da “İnanıyoruz ki ne Sivas ne Erzincan ne Çorum ne Maraş ne de ülkemizin herhangi bir şehri bir daha üzerimize gölge düşürecek bu tür insanlık suçlarının yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir. Bu yaşadığımız acı olaylardan tecrübe edinerek, bir daha şer odaklarına asla fırsat vermemeliyiz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MADIMAK YEMİNİ

35 kişi için düzenlenen anma yürüyüşüne katılan CHP Lideri Özgür Özel, yürüyüşün ardından eski Madımak Oteli binası önüne karanfil bıraktı.

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Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu mücadele durmayacak. 31’inci yılı, birinci yıl kabul ediyoruz. Bu bir kan davası değil ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye’deki tüm canları tehdit eden bir insanlık, nefret suçudur. Türkiye’nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri, bu mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler, çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bütün siyasiler, bütün riskleri görerek, cesaretle bu mayınları ellerimizle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum; 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı olur? Ama ant olsun ki 4-5 yıl sonra 1-2 Temmuz’da gelip burada Madımak Utanç Müzesi’nin açılışını bizzat yapacağım. O açılışta burada bulunacağım. Hep beraber yapacağız.”