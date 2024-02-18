Madenleri millileştirme tartışması... Hans ya da Hasan fark etmez kâr hırsı öldürür

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FACİA VAHŞİ ÜRETİMLE GELDİ

Maden Profesörü Ekrem Yüce: “Altın madenciliği Güney Afrika, Kanada, ABD’de gereken tedbirlere uygun yapılıyor. Sorgulanması gereken; buralar sürekli denetlenirken bu durumun denetimlerde neden dikkat çekmediğidir. Bu facia bir anda, bir dakikada, bir günde olabilecek bir olay değildir. Tüm bunları uzmanlar, denetçiler görüyor olmalıydı. O yığın yine çökerdi ama en azından dokuz canımızı kaybetmezdik. Dolayısıyla yapılan teknik hataların Türk’ü, yabancısı yok. Önemli olan tekniğe uygunluk ve denetimdir.”

ÖNEMLİ OLAN DENETLEME

Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun: “Sermayenin yerlisi-yabancısı yok. Burada birinci hata, fay hattında bu madenin açılması. İkincisi yığın liçinin yüksekliği ki burada yeterli düzlük olmadığından firma uzaklaştırmak yerine maliyeti düşürmek için üst üste yığmış. Yükseklik bu noktaya erişene kadar neden kimse görmedi? Enerji Bakanlığı ağustos ayında denetim yapıldığını söylüyor. O halde neyi denetlediler? Adı Hans da olsa Hasan da olsa sermaye doğru denetlenmediğinde kâr hırsıyla vahşi üretime yönelebilir ama devletin buna izin vermemesi gerekir. Zaten bu madende de şirketin yüzde 20’si Çalık’ın, yani yerli firmanın.”