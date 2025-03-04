Madene kapandılar

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Toplam 50 işçi, maden ocağı ve termik santralın özelleştirilmesi nedeniyle yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Çayırhan işçileri 2024’ün Kasım ayında madenin özelleştirilmesine karşın Ankara’ya yürüme kararı almıştı ancak yürüyüş yarım kalmıştı. Madenciler, olumlu bir gelişme yaşanmaması üzerine geçen şubatta Ankara’ya yürümüş, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapmıştı.

263 MADENCİYE 33. YIL ANMASI

Zonguldak’ta, 33 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’ndeki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci, facianın yıldönümünde dualarla anıldı. Anma törenine Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile madenciler katıldı. Törende 3 Mart 1992’deki grizu faciasında hayatını kaybeden işçiler için Kuran’ı Kerim okundu, dua edildi.