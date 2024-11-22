Madendeki eyleme çözüm ziyaretleri

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ÇAYIRHAN Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararına karşı kendilerini madene kapatan madenciler eylemlerini dün de sürdürdüler. 500 madencinin eylem yaptığı ocak siyasilerce de ziyaret edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ziyaret ettiği madencilerin sıra dışı eylemi hükümeti de harekete geçirdi. Madene hem iktidardan hem muhalefetten ziyaretler oldu.

KAYA GİBİ ARKALARINDAYIZ

Özelleştirme kararı iptal edilene kadar madencilerin yanında olacaklarını belirten Özel, ziyaret sırasında şöyle konuştu: “Burası 17 şirketin iştahını kabartan bir yer. Kuvvetle muhtemel kimin alacağını da birileri biliyor. Alan kişi burayı Türk Lirası üzerinden yılda bir ödemeyle altı taksitte ödeyecek. Çıkacak kömür garanti. Kömür ile elektrik üretilecek. Elektriğin devlet tarafından alınacağı da garanti. Bir hediye paketi eksik. Burası bu kadar kârlıyken sen bunu niye satıyorsun?

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Madenler devletin, anayasaya göre, satamazsın. ‘Satmıyorum, işletme hakkını veriyorum’ dediğinde boşluk bırakıp gidiyorsun. Bugün burada Türk-İş ve Türkiye Maden-İş sendikalarının temsilcileri de var. Madenciler haklarını alana kadar, özelleştirme kararı iptal edilene kadar, buradaki madencilerin kaya gibi yanlarındayız, kaya gibi arkalarındayız.

UMUT EDERİM Kİ DURDURUR

Fuat (Oktay) Bey ziyaretinde ‘Mücadele edeceğim, gayret göstereceğim’ demiş. Umut ederim samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur. Bu sefer bu yanlıştan dönüp de bunu durdururlarsa ben Fuat Bey’e de teşekkür ederim.”

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da Çayırhan Termik Santrali işçilerini ziyaret ederek görüştü.

AK PARTİLİ OKTAY: ORTAK NOKTADA BULUŞALIM

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da maden işçilerini ziyaret etti. İşçilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Oktay, “Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de yaklaşımı; kimse çalışanlarımızın kesinlikle bir hak kaybına uğramasına müsamaha göstermez. Bunu böyle daha somut şekilde sonuçlandıralım istiyoruz. Şu anda belki buradaki görüşmelerimizden sonra sayın bakanlarımız da bunu yerinde inceleyip, işçilerle görüşme fırsatı olacak. Ortak bir noktada buluşalım istiyoruz” dedi. Madeninin 2000 yılında 20 yıllığına özelleştirildiğini ve süre bittikten sonra tekrar devralındığını kaydeden Oktay, “Ve rehabilitasyon sürecinden sonra şimdi daha önceden yaşanan sorunların tekrar yaşanmayacağı şekilde, daha sağlıklı bir yol haritası çıkarılmaya çalışılıyor. Süreci tekrar paylaşırız” ifadelerini kullandı.

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DERVİŞOĞLU: 1 MİLYON AİLEYİ AYDINLATIYOR

ANKARA’daki madeni ziyaret edip işçilerle görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu şöyle konuştu: “Burası özelleştirilirse bu işçilerin geleceklerinin ne olacağı belli değil. İhale şartnamesinin 17’nci maddesinin yeniden düzenlenmesi, işçilerimizin geleceğe dair hak ve hukukunun güvence altına alınması lazım. Bu arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Buranın Ankara’nın elektrik ihtiyacına ne denli katkı sağladığını biliyorum. Yaklaşık 1 milyon aile burada üretilen elektrikten aydınlanıyor.”