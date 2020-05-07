Maden'de köprü girişine kaya parçaları yuvarlandı

Heyelan riski nedeniyle gündemde olan Elazığ'ın Maden ilçesinde faciaya ramak kaldı. Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Camii Kebir Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan köprünün girişine tepeden büyük kaya parçaları yuvarlandı. Kayalar, mahalle yolunu ve köprü girişini kapattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında köprünün kapalı olması büyük bir faciayı önledi.