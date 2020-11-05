Madende göçük

Yerin 260 metre altında, bir anda tavan göçtü. Durumu fark eden maden işçileri, ocak içindeki boşluğa kaçarak kurtuldu. Göçük sırasında işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Uslucuk ve Köroğlu, müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.