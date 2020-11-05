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Gürkay GÜNDOĞAN - DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Madende göçük

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Madende göçük
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Zonguldak Kilimli’deki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü’ne ait maden ocağında dün 06.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Yerin 260 metre altında, bir anda tavan göçtü. Durumu fark eden maden işçileri, ocak içindeki boşluğa kaçarak kurtuldu. Göçük sırasında işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Uslucuk ve Köroğlu, müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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