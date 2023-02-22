Madencinin sırrı

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“Hiçbir arama kurtarma ekibinin madenci kadar cesaretle enkaz altına girmesini beklemeyin. Çünkü onların işi bu değil, bizim işimiz bu. Düşünün, bir madenci her gün yeraltına iniyor. Bu deprem felaketinin haber alınmasının ardından 9 kişilik ilk ekip yola çıkmaya hazır hale getirildi. Deprem sabahı saat 10.30’da İzmir Askeri Havalimanı’ndan İncirlik’e hareket edildi. Ancak malzemeleri havayoluyla göndermek mümkün olmadı. İkinci gününde ise tüm ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Maden arama kurtarma ekipleri bu tür afetlerde hiçbir talimat gelmesini beklemeden hazır hale gelir. Yaşadığımız son deprem felaketinde de tüm ekiplerimiz 2 saat içersinde bölgeye hareket etmek üzere tüm hazırlıklarını yaptılar. Arama kurtarma çalışmaları sırasında uyguladığımız domuz damı da dikkat çekti. Bu madencilikte yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ağaç direklerinin iki tarafı tıraşlanır ve sert ağaçlardan yapılır. Domuz damı gürgen, meşe ve kayından yapılır. Örneğin çam ağacı kullanılmaz çünkü çam basınçta liflerine ayrılır. Domuz damı, tavanın çökmemesi için yükü tabana verir. Dünyada yaşanmamış bir olaya tanıklık ettik.Şimdi ekip liderleriyle bir toplantı yapacağız. Neleri yaptık, eksiklerimiz neler ve neleri daha iyi yapabilirdik bunu değerlendireceğiz.”

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Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu

HAYAT KURTARMAK İÇİN YARIŞIYORLAR

Gönüllü madenciler arasında arama- kurtarma yarışmaları düzenleniyor. Bu yarışma onları olası bir felakete çok daha hazır hale getiriyor. Bir felaket yaşandığında çok hızlı organize olup arama kurtarma sırasında koordineli davranabiliyorlar.

Madenciler zemin kazma konusunda son derece dikkatli ve bilgililer.

EN AZ 90 SAAT EĞİTİMİ VAR

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu’nun verdiği bilgilere göre, maden arama kurtarma ekipleri tamamen gönüllülük esasına göre oluşturuluyor. Gönüllü olan madencilerle birebir mülakat yapılıyor. Görevin zorlukları anlatılıyor. Gönüllü madencilerin sağlık geçmişleri işyeri hekimi tarafından geriye doğru taranıyor, ruhen ve bedenen uygun olanlar ekibe dahil ediliyor.

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Sağlık muayenesi sonucunda işyeri hekimi tarafından uygun görülen kişiler, asgari 90 saatlik teorik eğitime tabi tutuluyor. Ayrıca kurtarmacı adayları fiziksel testlerden geçiriliyor. Fiziksel eğitimlerde alet ekipman kullanımı, dayanıklılık, psikolojik uygunluk gibi gözlemler yapılıyor. Bu eğitimlerin sonucunda yapılan sınavda başarılı olan adaylar kurtarma ekibine dahil ediliyor. Ekiplerin yıl içinde sürekli eğitimleri ve tatbikatları var.

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Gönüllü madenciler insanları enkazdan en sağlıklı şekilde çıkarma konusunda eğitim alıyor.

Can kurtaran kahramanlardan biri de Hüseyin Demir.

Deprem bölgesinde destan yazan kahramanlar evlerine alkışlarla döndü.