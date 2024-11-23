Madencilerin eylemi sürüyor... Yeraltında 3. gün

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Yaklaşık 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi, dün sabah işçilerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi. Kontrol grubu, eylemin 48 saati geride bırakması nedeniyle hem madenin fiziki durumunu hem de yeraltındaki işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek üzere görevlendirildi. Kontrol gurubunda sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçileri yer aldı.

YERÜSTÜNDE DESTEK

Hava sıcaklığının gece 5 derecenin altına düştüğü ve yağmurun etkili olduğu zor koşullarda, yerüstünde kalan işçiler de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor ve yeraltındaki arkadaşlarına desteklerini sürdürüyor. Madencilerin eşleri, çocukları ve yakınları da eylem alanında bir araya gelerek hem moral desteği sağlıyor hem de taleplerin arkasında olduklarını vurguluyor. Yeraltında eylem yapan işçiler, güvenlik gerekçesi ile 25 ve 50 kişilik gruplar halinde farklı yerlerde kalıyor. Yeraltına inen kontrol ekibinin yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı, yeraltında eylem yapan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve morallerinin yerinde olduğu belirtildi. Ayrıca işletmede günlük rutin kontrollerinin yapıldığı da vurgulandı.