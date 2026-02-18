Madencilere rüşvet karşılığı rapor veren doktor tutuklandı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Recep Y.'nin rüşvet karşılığı rapor verdiğini belirledi.

6 ay boyunca takip sürdüren ekipler, dün yaptıkları operasyonla doktoru gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında doktora rüşvet verdiği tespit edilen 2 maden işçisi de tespit edildi. Şüphelilerden Mertcan A.'nın (31) başka suçtan tutuklu bulunduğu belirlenirken, Selçuk A. (28) da gözaltına alındı. Geçmişe yönelik sağlık raporu verildiği iddia edilen olaya ilişkin rüşvetin meblağının MASAK raporu ile netleşeceği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doktor Recep Y. 'Rüşvet alma' ile madenci Selçuk A. ise 'Rüşvet verme' suçlaması ile bu sabah adliyeye sevk edildi.



DOKTOR TUTUKLANDI

Zonguldak’ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen aile hekimi Recep Y. (60) tutuklandı. Şüpheli maden işçisi Selçuk A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli madenci Mertcan A. ise başka suçtan tutuklu olduğu için yeniden cezaevine gönderildi.