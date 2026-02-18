×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Madencilere rüşvet karşılığı rapor veren doktor tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Rüşvet#Doktor#Zonguldak
Madencilere rüşvet karşılığı rapor veren doktor tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 14:06

Zonguldak'ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddia edilen aile hekimi Dr. Recep Y. (60), gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Recep Y.'nin rüşvet karşılığı rapor verdiğini belirledi.

Madencilere rüşvet karşılığı rapor veren doktor tutuklandı

6 ay boyunca takip sürdüren ekipler, dün yaptıkları operasyonla doktoru gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında doktora rüşvet verdiği tespit edilen 2 maden işçisi de tespit edildi. Şüphelilerden Mertcan A.'nın (31) başka suçtan tutuklu bulunduğu belirlenirken, Selçuk A. (28) da gözaltına alındı. Geçmişe yönelik sağlık raporu verildiği iddia edilen olaya ilişkin rüşvetin meblağının MASAK raporu ile netleşeceği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doktor Recep Y. 'Rüşvet alma' ile madenci Selçuk A. ise 'Rüşvet verme' suçlaması ile bu sabah adliyeye sevk edildi. 

Haberin Devamı

Madencilere rüşvet karşılığı rapor veren doktor tutuklandı

DOKTOR TUTUKLANDI

Zonguldak’ta madencilere rüşvet karşılığı rapor düzenlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen aile hekimi Recep Y. (60) tutuklandı. Şüpheli maden işçisi Selçuk A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli madenci Mertcan A. ise başka suçtan tutuklu olduğu için yeniden cezaevine gönderildi.

Madencilere rüşvet karşılığı rapor veren doktor tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rüşvet#Doktor#Zonguldak

BAKMADAN GEÇME!