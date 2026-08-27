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Madenciler Ankara Adliyesi’nde

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#Yıldızlar SSS Holding#Eylem#Ankara Adalet Sarayı
Madenciler Ankara Adliyesi’nde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş Madencileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemlerini aileleri ile birlikte Ankara Adalet Sarayı otoparkına taşıdı.

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Madenciler, gece yarısı gözaltına alınan sendika yöneticilerine destek olmak için adliye önünde beklediklerini dile getirdi. Madenciler aylardır alamadıkları maaş ve tazminatları için eylem yapıyor.

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#Yıldızlar SSS Holding#Eylem#Ankara Adalet Sarayı

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