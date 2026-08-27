Madenciler Ankara Adliyesi’nde

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Madenciler, gece yarısı gözaltına alınan sendika yöneticilerine destek olmak için adliye önünde beklediklerini dile getirdi. Madenciler aylardır alamadıkları maaş ve tazminatları için eylem yapıyor.