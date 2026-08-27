Madenciler Ankara Adliyesi’nde

Günsu ÖZMEN / ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00
Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş Madencileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemlerini aileleri ile birlikte Ankara Adalet Sarayı otoparkına taşıdı.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Madenciler, gece yarısı gözaltına alınan sendika yöneticilerine destek olmak için adliye önünde beklediklerini dile getirdi. Madenciler aylardır alamadıkları maaş ve tazminatları için eylem yapıyor.