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Madenciler 5 gün çalışacak

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Kilimli#Madenci
Madenciler 5 gün çalışacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 07:00

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Akkurt Madenciliğe ait maden ocağında çalışan işçiler, 6 saat 15 dakikadan 6 gün boyunca olan çalışma sürelerinin 5 güne indirilmesini istedi.  İşçiler, resmi tatillerde de çalıştıklarını belirterek izinlerini kullanmak istedi. İşverenle uzlaşma sağlanamayınca işçiler cumartesi ocağa girmeyi reddetti.

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Dün işçiler arasından seçilen 5 kişilik grup, şirket yöneticileri ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda çalışma süresinin günde 7.5 saatten haftada 5 gün olmasına karar verildi. Talepleri kabul edilen işçiler, yeniden mesaiye başladı.

Madenciler 5 gün çalışacak

Ocak sahiplerinden Alaattin Kurnaz, “Ocağımız büyük bir ocak. 5 gün çalışmak kurtarmıyor. Onun yerine günde 6 saat 15 dakikadan 6 gün boyunca çalışıyorduk. Yasal süre olan 37.5 saati aşmıyoruz. Bu zor şartlarda zarar ettiğimiz halde üretime devam ediyoruz, kimseyi ekonomik olarak mağdur etmiyoruz. Eskisi gibi günde 7.5 saat çalışacağız artık” dedi.

 

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#Zonguldak#Kilimli#Madenci

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