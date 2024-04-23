Madenciler 5 gün çalışacak

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Dün işçiler arasından seçilen 5 kişilik grup, şirket yöneticileri ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda çalışma süresinin günde 7.5 saatten haftada 5 gün olmasına karar verildi. Talepleri kabul edilen işçiler, yeniden mesaiye başladı.

Ocak sahiplerinden Alaattin Kurnaz, “Ocağımız büyük bir ocak. 5 gün çalışmak kurtarmıyor. Onun yerine günde 6 saat 15 dakikadan 6 gün boyunca çalışıyorduk. Yasal süre olan 37.5 saati aşmıyoruz. Bu zor şartlarda zarar ettiğimiz halde üretime devam ediyoruz, kimseyi ekonomik olarak mağdur etmiyoruz. Eskisi gibi günde 7.5 saat çalışacağız artık” dedi.